İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 3 ilçeye su verilmeyeceğini vatandaşlara duyurdu.

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul’da 3 ilçeye su verilmeyecek. Duyuruda Arnavutköy’ün Çilingir, Mehmet Akif Ersoy ve Haraççı Mahallesi; Beykoz ilçesinin Gümüşsuyu Mahallesi; Başakşehir ilçesinin İkitelli Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacak. İşte 27 Mart İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ tarafından yayımlanan duyuruda “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yayınlanan arıza-kesinti listesinde İstanbul’un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak, suların saat kaçta geleceğini merak ediyor. Duyuruya göre Arnavutköy, Beykoz ve Başakşehir ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.