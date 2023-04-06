İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul'da 17 ilçede yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul’da 17 ilçede yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den açıklama geldi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Nisan BEDAŞ su kesintisi listesi.

BEDAŞ, 6 Nisan elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası’ndaki 17 ilçede elektirik kesintileri yaşanacak.

Planlı programa göre, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.