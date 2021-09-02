İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Eylül Pazar günü İstanbul’da bazı mahallelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

İSKİ’den yapılan açıklamada,”TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)’ın Alibeyköy Trafo Merkezi’nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.” denildi.