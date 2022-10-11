İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 11 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Esenyurt ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 24 saat boyunca su verilemeyecek. Kesilen suyun 12 Ekim Çarşamba günü sabah saat 9.00’da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ tarafından yayımlanan 11 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul’un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 11 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

Esenyurt’ta yaşanacak su kesintisinin saat 09.00’da başlayacağı ve 12 Ekim Çarşamba Günü saat 09.00’da bitmesi öngörülüyor.

Yeşilkent, Mehterçeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt Mahallesine 24 saat boyunca su verilemeyecek.

Arnavutköy’de yaşanacak su kesintisinin saat 06.03’de başlayacağı ve 12.00’da bitmesi öngörülüyor. Yassıören ve Hastane Mahallesine su verilemeyecek.

Avcılar’da yaşanacak su kesintisinin saat 10.30’de başlayacağı ve 13.30’da bitmesi öngörülüyor. Yeşilkent Mahallesine su verilemeyecek.

Büyükçekmece’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.18’de başlayacağı ve 12.00’da bitmesi öngörülüyor. Ekinoba Mahallesine su verilemeyecek.

Bağcılar’da yaşanacak su kesintisinin saat 10.34’de başlayacağı ve 14.00’da bitmesi öngörülüyor. Yıldıztepe ve Yenigün Mahallesine su verilemeyecek.

Esenler’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.27’de başlayacağı ve 13.00’da bitmesi öngörülüyor. Tuna Mahallesine su verilemeyecek.

Fatih’te yaşanacak su kesintisinin saat 10.28’de başlayacağı ve 12.30’da bitmesi öngörülüyor. Saraç İshak ve Nişanca Mahallesine su verilemeyecek.

Kartal’da yaşanacak su kesintisinin saat 09.31’de başlayacağı ve 18.00’da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesine su verilemeyecek.

Sarıyer’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.56’da başlayacağı ve 17.00’da bitmesi öngörülüyor. Reşitpaşa, İstinye, Emirgan ve Poligon Mahallesine su verilemeyecek.

Şile’de yaşanacak su kesintisinin saat 08.50’de başlayacağı ve 12.00’da bitmesi öngörülüyor. Çavuş ve Hacı Kasım Mahallesine su verilemeyecek.

Şişli’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.55’de başlayacağı ve 12.00’da bitmesi öngörülüyor. Eskişehir, Feriköy, Bozkurt ve Duatepe Mahallesine su verilemeyecek.