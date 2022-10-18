İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 7 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Beykoz ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 10 saat boyunca su verilemeyecek. Kesilen suyun akşam saat 21.00’da geleceği tahmin ediliyor.

İSKİ tarafından yayımlanan 18 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul’un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 18 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

Arnavutköy’de yaşanacak su kesintisinin saat 09.29’da başlayacağı ve 14.00’da bitmesi öngörülüyor. Anadolu Mahallesine su verilemeyecek.

Bağcılar’da yaşanacak su kesintisinin saat 10.02’de başlayacağı ve 14.00’da bitmesi öngörülüyor. Kirazlı, Sancaktepe, Yavuzselim, Fevzi Çakmak, Güneşli ve Kazım Karabekir Mahallesine su verilemeyecek.

Esenler’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.57’de başlayacağı ve 13.00’da bitmesi öngörülüyor. Kemer Mahallesine su verilemeyecek.

Sultangazi’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.52’de başlayacağı ve 13.30’da bitmesi öngörülüyor. Esentepe Mahallesine su verilemeyecek.

Tuzla’da yaşanacak su kesintisinin saat 09.24’de başlayacağı ve 13.30’da bitmesi öngörülüyor. İstasyon Mahallesine su verilemeyecek.

Üsküdar’da yaşanacak su kesintisinin saat 10.38’de başlayacağı ve 12.00’da bitmesi öngörülüyor. Çengelköy Mahallesine su verilemeyecek.