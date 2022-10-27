İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 5 ilçede yaşanacak su kesintisi konusunda vatandaşları uyardı.

Başakşehir ve Esenyurt ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 8 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 10.12’da kesilen suyun akşam saat 18.00’da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ tarafından yayımlanan 27 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İstanbul’un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 27 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

Esenyurt’ta yaşanacak su kesintisinin saat 10.12’de başlayacağı ve 18.00’da bitmesi öngörülüyor. Esenyurt’ta bulunan birçok mahalleye 8 saat boyunca su verilemeyecek.

Başakşehir’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.37’de başlayacağı ve 18.00’da bitmesi öngörülüyor. Ziya Gökalp Mahallesine 8 saat boyunca su verilemeyecek.

Başakşehir’de yaşanacak su kesintisinin saat 11.11’de başlayacağı ve 15.00’da bitmesi öngörülüyor. Bahçeşehir 1Kısım Mahallesine su verilemeyecek.

Tuzla’da yaşanacak su kesintisinin saat 10.46’da başlayacağı ve 16.00’da bitmesi öngörülüyor. Tepeören Mahallesine su verilemeyecek.

Beykoz’da yaşanacak su kesintisinin saat 11.33’de başlayacağı ve 14.00’da bitmesi öngörülüyor. Çubuklu Mahallesine su verilemeyecek.

Küçükçekmece’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.54’de başlayacağı ve 14.00’da bitmesi öngörülüyor. Kanarya Mahallesine su verilemeyecek.