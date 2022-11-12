İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün kentte bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan duyuruya göre 12 Kasım Cumartesi günü Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.

İski’nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” ifadelerine yer verildi.