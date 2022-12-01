İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin 5 ilçesinde suların kesileceğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kartal ilçesinde yer alan Cumhuriyet Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 5 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 11.07’de kesilen suyun saat 16.00’da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul’un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul’un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi.