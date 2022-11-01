İstanbul’da sular kesiliyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 6 ilçede yaşanacak su kesintisi hakkında vatandaşları uyardı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Tuzla ilçesinde yer alan Aydınlı Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 9 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.48’de kesilen suyun akşam saat 19.00’da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.
Yavuz Selim Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BÜYÜKÇEKMECE
Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 12:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYKOZ
Riva Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 13:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENLER
Oruçreis Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENYURT
Süleymaniye Mah,Yenikent Mah,Sultaniye Mah,Ardıçlı Mah,Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 12:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KADIKÖY
Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Pınar Mah,Reşitpaşa Mah,Poligon Mah,Tarabya Mah,Ferahevler Mah,İstinye Mah,Maslak Mah,Darüşşafaka Mah,Yeniköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
İstinye Mah,Reşitpaşa Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Ayazağa Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Poligon Mah,Pınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Elektrik Enerjisi Problemi
Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 14:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 06.10.2022 14:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
TUZLA
İçmeler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Çamlık Mah,Esenkent Mah,Altınşehir Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİLE
Kumbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.