İstanbul’da sular kesiliyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 6 ilçede yaşanacak su kesintisi hakkında vatandaşları uyardı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Tuzla ilçesinde yer alan Aydınlı Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 9 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.48’de kesilen suyun akşam saat 19.00’da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.

Yavuz Selim Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE

Fatih Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 06.10.2022 12:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Riva Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 13:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENLER

Oruçreis Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Süleymaniye Mah,Yenikent Mah,Sultaniye Mah,Ardıçlı Mah,Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 06.10.2022 12:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Pınar Mah,Reşitpaşa Mah,Poligon Mah,Tarabya Mah,Ferahevler Mah,İstinye Mah,Maslak Mah,Darüşşafaka Mah,Yeniköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

İstinye Mah,Reşitpaşa Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Ayazağa Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Poligon Mah,Pınar Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Elektrik Enerjisi Problemi

Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Gümüşyaka Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 14:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Selimpaşa Mah

Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 14:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Fatih Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 06.10.2022 14:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

İçmeler Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Çamlık Mah,Esenkent Mah,Altınşehir Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 06.10.2022 10:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİLE

Kumbaba Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2022 15:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.