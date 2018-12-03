İstanbul’da tramvay kazası

İstanbul’da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında kaza nedeniyle seferlerin yapılamadığı öğrenildi.

Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılıyor. İlk belirlemelere göre arızanın raylarda kırılma nedeniyle olduğu belirtilirken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul’dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Fındıkzade-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır” denildi.

TRT