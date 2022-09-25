İstanbul’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Otoyolun Sancaktepe mevkiinde Samandıra Gişeleri yönünde seyreden taksinin kaputunun açılması üzerine sürücü H.Ö. frene basarak durmaya çalışırken bariyerlere vurdu.

Bu sırada taksiye arkadan gelen otomobil çarptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil de bu araca çarpmasıyla oluşan kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

OTOYOLDA BİR SÜRE TRAFİK AKSADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğe tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü.