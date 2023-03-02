İstanbul’dan deprem göçü

45 binden fazla insanın canını kaybettiği Kahramanmaraş depremlerinden sonra risk altındaki kentlerden göç başladı. 1999 Marmara Depremi’ni hatırlayan İstanbul sakinleri, bir yandan kent içinde daha az riskli semtlere taşınma arayışına girerken, bir yandan da kent dışına göç ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkımdan sonra yeniden 1999 depremini hatırlayan İstanbullu, kenti terk etme arayışına girdi. Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına deprem göçü başladığı belirtiliyor. Kenti terk ederken aile yanına yada daha küçük evlere taşınma nedeniyle bazılarının eşyasını yanında götürmediği, bu nedenle kentteki depolarda da doluluk oranlarının arttığı dikkat çekiyor.

AVRUPA YAKASI DAHA YOĞUN

Ekonomim.com’un haberinde görüşlerine yer verilen Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, depremden sonra İstanbul’dan taşınma hareketliliğinin arttığına dikkat çekerken, “Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde 2-3 kişi ararken şimdi bu sayı ortalama 20 ila 25 kişiye çıktı. İstanbul’dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor. Çoğunlukla da evlerinin eski olması nedeniyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar” diye konuştu.

İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası’ndan çok fazla taşınma talebi aldıklarını aktaran Ayılmazdır, “Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu Yakası’ndan ise Kadıköy’den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre daha artacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.