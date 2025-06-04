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İstanbullular Bayram İçin Yola Çıktı

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Bayram tatili nedeniyle mesai sona erince İstanbullular yola çıkmaya başladı. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde önemli noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında ve memleketlerinde değerlendirmek isteyen İstanbullular, akşam mesai saati bitimiyle birlikte trafiğe katıldı. Kent genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE YOĞUNLUK GÖZLEMLENİYOR

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak öne çıkan Çamlıca gişelerinde yoğunluk artarken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Buna karşın TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde trafik akışının normal seyrettiği bildiriliyor.

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