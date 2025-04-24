İstanbullular Çadırlarda Yeni Güne Başladı

İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI ÇADIRDA GECE

İstanbul’da dün meydana gelen depremler, özellikle 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Depremin ardından birçok İstanbullu, güvenli alanlara sığınmak için parklara yöneldi. Geceyi çadırlarda geçiren vatandaşlar, sabahı çadırların içinde karşıladı.

KADIKÖY ÖZGÜRLÜK PARKI’NA AKIN

Bu süreçte birçok insan, Kadıköy Özgürlük Parkı’nda bir araya geldi. Çeşitli gruplar halinde gelen bazı kişiler, arkadaşlarıyla, bazıları ailesiyle, diğerleri ise yalnız olarak bu parka geldi. Kurdukları çadırlarda geceyi geçiren İstanbullular, soğuk havanın etkisiyle zor bir gece yaşadı.