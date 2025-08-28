İstanbullular Dikkat! Cumartesi Yollar Kapatılacak

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN YOL KAPATMA DUYURUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlamalar için İstanbul Valiliği, cumartesi günü saat 05.45’ten itibaren bazı yolların kapatılacağını açıkladı. Program bitene kadar devam edecek olan bu kapanmalar, çeşitli güzergahlarda etkili olacak.

KAPATILACAK YOLLAR

Kapatılacak yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray) Adnan Menderes Bulvarı’na girişler de kapatılacak. Keçeci Meydan sokağından ve Hal Yolu’ndan da Vatan Caddesi’ne girişler kapalı olacak. Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar da kapanacak. Ayrıca, Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım da yapılamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapanmalar nedeniyle alternatif yol olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu öneriliyor. Bütün sürücülerin program hakkında bilgili olması ve alternatif yolları kullanması tavsiye ediliyor.