İstanbullular dikkat! Uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi ve İstanbul’da bu sabah etkisini gösterecek yoğun sis konusunda uyardı.

Marmara Bölgesi genelinde bugünün parçalı ve çok bulutlu, Trakya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Gün içinde 13 derece civarında olması beklenen sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TRT