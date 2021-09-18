İstanbullular dikkat! Uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

trakya ve İstanbul’da kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Yağışın saat 21.00’e kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.