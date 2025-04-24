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İstanbullular Dışarıda Geceyi Geçiriyor

DEPREM SONRASI NELER YAŞANDI

İstanbul’da, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bir kısım vatandaş evlerinde kalmak istemedi ve gecelerini açık hava da geçirmeyi tercih etti. Bu süreçte bazıları parklarda çadır kurarak barınırken, diğerleri camilere yöneldi. Çoğu kişi battaniyeleri ile camilere sığındı ya da parklarda uyuyarak geceyi geçirmeye çalıştı.

CAMİLER GÜVENLİ BİR SIRA OLDU

Gece boyunca geri dönmek istemeyen İstanbullular, Fatih’ teki çeşitli parklarda çadır kurdular veya yattıkları alanları kendi imkanlarıyla düzenlediler. Bazı vatandaşlar araçlarının içinde yatmayı tercih ederken, İstanbul Valiliği’nin açıklaması sonrasında, gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiler de önemli bir sığınak haline geldi.

VATANDAŞLAR SOĞUKTA GECEYİ ATLATTI

Özellikle Fatih’te bulunan Şehzade Camii, vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan biri oldu. Camii içerisinde uyuyan vatandaşlar, hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak bir gece geçirdiler. Bu anlar, vatandaşların zor şartlar altında geceyi atlatma çabalarını gözler önüne serdi.

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