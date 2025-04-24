İstanbullular Geceyi Parklarda Çadırlarda Geçirdi

DEPRESYON SONRASI YER DEĞİŞTİREN VATANDAŞLAR

İstanbul Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, birçok İstanbullu geceyi evlerinde geçirmek istemedi. Bazı vatandaşlar parkları tercih ederken, kimileri de camilere sığınmayı seçti. Çoğunluğu, battaniyeleriyle camilere giderek orada uyudu ya da parklara çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeye çalıştı.

SOKAKLARDA GECEYİ GEÇİRENLER

Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrasında, evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar, geceyi açık alanda geçirmeyi tercih etti. Fatih’teki parklarda, bazıları kurdukları çadırlarda uyumayı tercih ederken, diğerleri yere serdikleri yataklarda yatmayı seçti. Ayrıca, bazı vatandaşların da araçlarının içinde uyuduğu görüldü. İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklama sonrası, gece boyunca açık kalan camiler, vatandaşların rahat bir şekilde uyuyabileceği bir başka mekan oldu. Fatih’teki Şehzade Camii içinde, vatandaşların uyuduğu anlar kaydedildi. İnsanlar, cami içerisinde hem soğuktan hem de olası başka bir deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.