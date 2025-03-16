İstanbullular Sıcak Havalarda Sahillere Koştu

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIKLARI ARTMAKTA

İstanbul’da sıcaklıkların artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Büyükçekmece Sahili’ne akın etti. Sahilde yürüyüş yapanlar olduğu gibi, aileler de kumda oyun oynayarak güzel havanın tadını çıkarıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki hava sıcaklıklarının yükseleceğine dair uyarılar yapmasının ardından, Büyükçekmece’de termometreler 25 dereceye kadar yükseldi.

SAHİLDE KEYİF VE OYUN

Sıcak hava koşullarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, soluğu sahilde aldı. Özellikle aileler, çocuklarıyla birlikte kumsalda oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Ailesiyle kumsalda eğlenceli zaman geçirmek için gelen 6 yaşındaki Demiralp Kılıç, “Top oynuyorum bazen. Babamla oynuyoruz. Kumdan kale yapıyoruz. Şimdide kumdan kale yapıyorum” şeklinde ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SOĞUK HAVA GELİYOR

Öte yandan, şehirdeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşmesi ve soğuk hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar, yaz sıcaklıklarının ardından gelen soğuk günler için hazırlık yapma gereği duyuyor.