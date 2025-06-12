İstanbullular, YANILTICI bildirimle uyandı. Hızla paniğe kapıldılar. AFAD, açıklama yaparak uyardı

Marmara Denizi’nde 23 Nisan günü Silivri’de gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gece 02.33’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8,36 kilometre derinlikte olan bu deprem, İstanbul’un bazı bölgelerinde hafif bir şekilde hissedildi. Uzmanlar, Silivri’deki depremin artçılarının bir süre daha süreceği konusunda bilgi vermişti.

DEPREM BİLDİRİM UYGULAMALARI ENDİŞE YARATIYOR

Nisan ayında Silivri’de yaşanan deprem sonrasında cep telefonlarında deprem bildirim uygulamalarının kullanımı arttı. Bu uygulamalar, belirli bir büyüklükteki depremlerin ardından kullanıcılara bildirim gönderiyor. Büyükçekmece’deki 3,5 büyüklüğündeki depremin büyüklüğü, bazı mobil uygulamalar tarafından “İstanbul’da 4,7 büyüklüğünde deprem” şeklinde iletildi. Bildirim sesleriyle uyanan İstanbullular, sabaha karşı deprem korkusu yaşadı.

AFAD’TAN UYARI: KORKU VE PANİK YARATMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, uygulamalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. AFAD, bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini ifade ederek, “Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndadır.” açıklamasında bulundu. Türkiye genelinde 1200’den fazla deprem gözlem istasyonu yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip ediyor. AFAD, “Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz.” diye belirtti. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarına dikkat etmeleri, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle hatırlatıyoruz.” uyarısında bulundu.