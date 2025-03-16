İstanbulspor Gençlerbirliği’ni 5-0 Mağlup Etti

İSTANBULSPOR KUVVETLİ BİR GALİBİYET ALDI

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında İstanbulspor, sahasında Gençlerbirliği’ni 5-0’lık net bir skorla mağlup etti. Maçın başlamasıyla birlikte İstanbulspor, rakibi karşısında üstün oyun sergilemeye başladı. İlk gol 15. dakikada geldi. Yunus Bahadır, sağ taraftan rakibini çalımlayıp içeri pas verdi. Ceza sahasında topla buluşan Emir Kaan, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

DİARRA’YLA GOL YASAK KALMADI

27. dakikada, Metehan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Diarra’nın önüne düştü. Diarra, topu kontrol ettikten sonra yaptığı etkili vuruyla meşin yuvarlağı ağlara gönderip skoru 2-0’a taşıdı. Devre arasında farklı bir strateji deneyen Gençlerbirliği, İstanbulspor’un baskısını kıramadı. 57. dakikada Diarra, sol tarafta topla buluşup ceza sahası içine girip sol çaprazdan şut çekti. Savunmada Zan Zuzek’le çarpışan top, sol üst köşeden fileleri buldu ve farkı üçe çıkardı: 3-0.

71. dakikada Diarra’nın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Loshaj, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 4-0 yaptı. 77. dakikada Duhan, Diarra’ya pas verdi. Diarra, ceza sahasının sol çaprazında yaptığı etkili vuruşla topu uzak köşeye göndererek maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Hakemler Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Pekmezci ve Egemen Savran görev aldı. İstanbulspor’un kadrosunda İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan ve diğer oyuncular yer alırken, Gençlerbirliği’nde ise Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber ve diğer oyuncular mücadele etti. Maç sonunda İstanbulspor, elde ettiği bu galibiyetle ligin zirvesine yaklaşırken, rakibi Gençlerbirliği için zor bir süreç başlamış oldu.

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 15), Gaoussou Diarra (dk. 27, 57 ve 77), Florian Loshaj (dk. 71) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: İsa Doğan (İstanbulspor), Buğra Çağıran, Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği)