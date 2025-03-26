İstanbulspor Kalitesinden Ödün Vermiyor

İSTANBULSPOR’UN HAZIRLIĞI VE AMBİSYONLARI

İstanbulspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Trendyol Süper Lig’de yer almadıklarına rağmen oyun kalitelerinin düşmediğini belirterek, “İstanbulspor, bulunduğu platformda her zaman başa yarışan bir camiadır” dedi. Korkmaz, Trendyol 1. Lig’de play-off hattında bulunan takımın Süper Lig’e çıkma şansları, A Milli Takım’ın durumu ve daha fazlası hakkında görüşlerini paylaştı.

FUTBOL KÜLTÜRÜ VE OYUN KİMLİĞİ

Geçtiğimiz sezonda Süper Lig’e veda ettiklerini hatırlatan Korkmaz, “Keyif veren bir futbol oynuyorduk. Ligden düşerken de bu durum aynıydı. Kadroda köklü değişikliklere gittik ve bu değişim sayesinde gençleşen bir İstanbulspor oluştu” ifadelerini kullandı. Takımın yeni kimliği ile ilgili olarak, “İstanbulspor, her zaman kazanmayı hedefleyen değil; izleyicilere keyif veren bir yaklaşım benimsemek istiyor” şeklinde konuştu.

DİĞER TAKIMlarla KARŞILAŞTIRMALARI

Teknik direktör, İstanbulspor’un oyun kimliğini kaybetmeden geliştirdiklerini belirtti. “Süper Lig’den düşmeyi istemezdik ama oyun kimliğimizden bir şey kaybetmedik. Sportif ve zihinsel olarak daha hazırlıklı hale geldik” dedi. Korkmaz, futbolcularının zamanında ödemelerini aldığını ve bunun takımın motivasyonunu artıran bir faktör olduğunu ekledi.

LİGİN OYUN KALİTESİ HAKKINDA

Oyun sürelerinin kalitesini etkilediğini ifade eden Korkmaz, “Bu ligde oyun sürelerinde büyük sıkıntı yaşıyoruz” dedi. Takımların devre arasındaki değişiklik kullanımlarını eleştirerek, ligdeki futbol kültürü hakkında yorumda bulundu. İstanbulspor’un son haftalarda topun oyunda kalma süresi açısından iyi bir performans sergilediğine dikkat çeken Korkmaz, Avrupa liglerindeki ortalamalara yakın süreler elde ettiklerini vurguladı.

Diarra ve diğer potansiyelli oyuncular üzerinde duran Korkmaz, “Diarra’nın potansiyeli çok daha yüksek” ifadesini kullandı. Diğer oyuncuların da gözden kaçmadığını belirten Korkmaz, “Okan Erdoğan Süper Lig’de rahatlıkla oynayabilir” şeklinde konuştu. Ayrıca bu oyunculara yurt içi ve yurt dışından ilgi olduğunu aktardı.

İNANILMAZ BİR DENEYİM

Sahamızın zemin kalitesinin oyun kalitesi üzerinde yarattığı etkiye dikkat çeken Korkmaz, iç saha ve dış saha performanslarındaki farklılıkların önemine vurgu yaptı. Önlerindeki önemli karşılaşmalar için motivasyon sağladıklarını belirten Korkmaz, “Sahamızın kalitesi oyun kalitemizi etkiliyor” dedi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Futbol Takımı’nın son dönem performansı hakkında Korkmaz, “Elimizde çok değerli bir jenerasyon var” dedi. Dışarıdan baktığında Türk milli takımı için oyun tarzı geliştirmenin zaman alacağını belirten Korkmaz, dönüşüm sürecinin sorulup sorulamayacağını sorguladı.

ANRENMAN YAKLAŞIMI

Korkmaz, antrenman konusundaki katılığını ve gelişimini vurguladı. “Antrenman kalitesinin maç performansını etkilediğini düşünüyorum” dedi. Ayrıcı, İsmail Kartal’dan çok şey öğrendiğini söyleyerek, bu ilişkilerinin önemine değindi.

EĞİTİM VE YAPILANMA

Kısa vadede Avrupa’da mücadele etmek istediğini belirten Korkmaz, “Önemli olan kendi planlarını gözden geçirmektir” görüşünü paylaştı. “Kulüpler, elimizdeki bütçeyi rasyonel yönetirlerse yarışma içerisinde daha iyi bir konuma gelebiliriz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GOLCU SİGOLAR ve PERFORMANSI

Emir Kaan Gültekin’e dair değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, “Emir Kaan saha içindeyken sadece skor beklemek haksızlık olur” dedi. Oyuncunun takımın oyun ritmini belirleyici bir rol oynadığını vurguladı ve son haftalarda gösterdiği performansı destekledi.

Osman Zeki Korkmaz’ın açıklamaları, İstanbulspor’un oyun kimliği ve takımdaki gelişimlerle ilgili umut verici bir tablo çiziyor. Takım, hem profesyonel hem de finansal açıdan hazırlık aşamasını tamamlamaya çalışıyor.