İstanbulspor – Manisa Maçı, Canlı Yayın!

YAYIN BİLGİLERİ NETLEŞİYOR

Futbolseverlerin merakla beklediği İstanbulspor – Manisa karşılaşması için yayın bilgileri açıkladı. Taraftarlar, “Maçı hangi kanal yayınlayacak, canlı izleme linki var mı?” sorularına cevap arıyor. 1. Lig’in dikkat çeken bu maçının tüm detayları ve izleme alternatifleri haberimizde bulunuyor. Trendyol 1. Lig’in öne çıkan mücadelelerinden İstanbulspor – Manisa FK karşılaşması, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı bu kanallar aracılığıyla takip edebilecek.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

İstanbulspor ile Manisa FK arasındaki karşılaşma, 25 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma saat 21:30’da başlayacak. İstanbulspor – Manisa FK maçı itibariyle henüz başlamadı. İstanbulspor ve Manisa FK’nın mücadele edeceği Trendyol 1. Lig karşılaşması, İstanbul’daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.