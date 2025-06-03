İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı’yla anlaştı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ANLAŞMASI

İstanbulspor, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile anlaşma sağladı. Bu gelişme, kulübün geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbulspor’un yeni teknik direktörü olarak Avcı’nın görevi devralması, takımın hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynaması bekleniyor.

AVCI’NIN GÖREVİ

Mustafa Alper Avcı’nın İstanbulspor’daki yeni görevi, kulüp için heyecan verici bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Takımın performansını artırmayı hedefleyen Avcı’nın geçmiş tecrübeleri, İstanbulspor’un ligdeki durumu açısından belirleyici olabilir. Taraftarlar, yeni teknik direktörle birlikte takımın daha üst sıralarda yer almasını umuyor.