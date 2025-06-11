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İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı’yla Anlaştı

İSTANBULSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ BULDU

İstanbulspor, sezon sonunda Adana Demirspor ile olan işbirliğini sona erdiren Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile anlaştı. Sarı-siyahlı kulüp, Avcı’yı Teknik Direktörlük görevine getiriyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

İstanbulspor’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adana Demirspor Kulübü ile 30.06.2025 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Sayın Mustafa Alper Avcı ile, Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bu süreçte gösterdikleri anlayış ve destekleri için Adana Demirspor kulübüne ayrıca teşekkür ederiz. Teknik Direktörümüz Mustafa Alper Avcı’ya hoş geldin dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

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