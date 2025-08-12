Haberler

İstanbulspor, Ömer Faruk Duymaz İle Anlaştı

İstanbulspor, Trabzonspor’un U-19 Takımında forma giyen Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “İstanbulspor ailesine hoş geldin Ömer Faruk Duymaz. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı” ifadesi yer aldı.

GÜÇLÜ BİR TRANSFER

İstanbulspor, geleceğe yönelik önemli bir adım atmış oldu. U-19 Takımından transfer edilen Ömer Faruk Duymaz, kulüp bünyesinde kalıcı bir şekilde yer alacak. Bu anlaşma, takımın genç oyuncu havuzunu güçlendirecek ve uzun vadeli planlar için bir temel oluşturacak.

Hakkari’de Güvenlik, Refah ve Kardeşlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, güvenlik güçlerinin etkisiyle ülkedeki huzur ve istikrar sayesinde gençlerin spor, kadınların ise üretime katıldığını vurguladı.
Datça Ülkü Ocakları’nda Lokma Dağıtıldı

Datça'da yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren anısına lokma ikramında bulunuldu. Etkinliğe, yerel siyasetçiler ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

