İstanbulspor, Ömer Faruk Duymaz İle Anlaştı

İSTANBULSPOR ÖMER FARUK DUYMAZ İLE ANLAŞTI

İstanbulspor, Trabzonspor’un U-19 Takımında forma giyen Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “İstanbulspor ailesine hoş geldin Ömer Faruk Duymaz. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı” ifadesi yer aldı.

GÜÇLÜ BİR TRANSFER

İstanbulspor, geleceğe yönelik önemli bir adım atmış oldu. U-19 Takımından transfer edilen Ömer Faruk Duymaz, kulüp bünyesinde kalıcı bir şekilde yer alacak. Bu anlaşma, takımın genç oyuncu havuzunu güçlendirecek ve uzun vadeli planlar için bir temel oluşturacak.