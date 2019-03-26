İstanbul’u kana bulayacaklardı

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İstanbul’da eli kanlı terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda yakalanan militanların hain planı ortaya çıktı.

Geçmiş dönemlerde iş yerlerine molotof kokteyli ile saldırıp park halindeki araçlara el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştiren bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik kanadına mensup 13 şüpheliyi tespit eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Maltepe’de 13 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 örgüt üyesini yakalayarak gözaltına almıştı.

Gözaltındaki 7 PKK’lı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan örgüt üyelerinden 3’ü ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 kişi ‘adli kontrol’ şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

TÜRKİYE