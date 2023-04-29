Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuru ile 14 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 14 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Beşiktaş ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 29 Nisan BEDAŞ su kesintisi listesi.

BEDAŞ, 29 Nisan elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul’un 14 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.