İstanbul’un 9 ilçesinde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 9 ilçede su kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu.
Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesinde dün akşam saat 19.00’da kesilen suyun bugün akşam saat 20.30’da geleceği tahmin ediliyor.
Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesi’nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 25 saat su verilmeyeceği açıklandı.
Bağcılar’da yaşanacak su kesintisinin saat 09.20’da başlayacağı ve 13.00’da bitmesi öngörülüyor. 100Yıl Mahallesine su verilemeyecek.
Arnavutköy’de yaşanacak su kesintisinin saat 09.41’da başlayacağı ve 13.00’da bitmesi öngörülüyor. Terkos Mahallesine su verilemeyecek.
Şişli’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.46’da başlayacağı ve 12.00’da bitmesi öngörülüyor. Eskişehir Mahallesi, Feriköy Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Bozkurt Mahallesi ve Duatepe Mahallesine su verilemeyecek.
Fatih’te yaşanacak su kesintisinin saat 10.52’d3 başlayacağı ve 13.00’da bitmesi öngörülüyor. Sururi Mahallesi ve Mercan Mahallesine su verilemeyecek.
Zeytinburnu’nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.37’de başlayacağı ve 12.30’da bitmesi öngörülüyor. Sümer Mahallesi ve Nuripaşa Mahallesine su verilemeyecek.
Sarıyer’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.15’da başlayacağı ve 13.30’da bitmesi öngörülüyor. Çamlıtepe Mahallesine su verilemeyecek.
Pendik’te yaşanacak su kesintisinin saat 07.52’da başlayacağı ve 12.00’da bitmesi öngörülüyor. Şeyhli Mahallesine su verilemeyecek.
Kadıköy’de yaşanacak su kesintisinin saat 10.32’da başlayacağı ve 14.00’da bitmesi öngörülüyor. Osmanağa Mahallesi ve Caferağa Mahallesine su verilemeyecek.