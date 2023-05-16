İstanbul’un seçim sonuçları açıklandı

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul’da kullanılan oylar İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından yayınlandı.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu birleştirme tutanaklarını yayınladı.

Yayınlanan listeye göre İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 408 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan ise 4 milyon 738 bin 996 oy aldı. İstanbul’da adaylıktan çekilen Muharrem İnce 25 bin 738 oy alırken, Sinan Oğan ise 457 bin 568 oy aldı.

10 milyon 150 bin 710 oyun geçerli sayıldığı seçimde, 14 bin 593 oy da geçersiz sayıldı.

Milletvekili seçimlerinde ise İstanbul’da en çok oyu Ak Parti aldı. Ak Parti İstanbul 1. Bölgede 1 milyon 294 bin 150 oy, İstanbul 2. Bölgede 1 milyon 46 bin 691, İstanbul 3. Bölgede ise 1 milyon 261 bin 895 oy aldı.