İstavritler Tezgahları Süslemekte, İlgi Çekmekte

İSTAVRİTLER TEZGAHLARI SÜSLÜYOR

Marmara Denizi’nde balıkçıların ağlarına takılan istavritler, tezgahları süslüyor. Balıkçılar, ağlarında buldukları istavrit, kolyoz ve sardalya gibi balıklardan en çok istavrite ilgi gösterildiğini belirtiyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, av yasağının kalkmasıyla balıkçıların avlanmaya devam ettiğini ifade etti. Yeni sezonda bol balık olmasını bekleyen Pehlivanoğlu, “Balıkçının umudu her zaman kıyıya bol balıkla dönmek. Şu an çok aşırı balık olmasa da yine tekneler boş dönmüyor. İstavrit bu aralar güzel. Onun dışında başka balıklar da oluyor. Vatandaşlar istavrite ilgi gösteriyor.” dedi.

SEZONUN İLK HAFTASI BEKLENİLENİ VEREMEDİ

Balıkçı Hasan Erol, sezonun ilk haftasının balıkçıların istediği gibi geçmediğini dile getirdi. Palamut olması gereken mevsimde palamut bulunmadığını vurgulayan Erol, “Karadeniz’de palamut olduğu söyleniyor ama Tekirdağlı balıkçılar daha palamut görmedi. Bunun dışında ağlara takılan istavrit tezgahlarda yerini alıyor. Vatandaşın talebi güzel. Mevsim balığı olarak sardalya çok güzel. Bunların yanında barbun, kolyoz, somon, çupra, levrek de tezgahlarımızda yerini alıyor.” diye ekledi.