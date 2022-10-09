A Milli Takımımızın EURO 2024 Elemeleri’ndeki rakipleri, ev sahibi Almanya’da yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Milli Takımımız D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

TÜRKİYE 4.TORBADAN KATILDI

Türkiye, 53 ülkenin 6 torbaya bölündüğü kura çekimine 4. torbadan katıldı. Maçlar yedisi beşli, üçü altılı olmak üzere toplam 10 grupta oynanacak. Her grupta ilk iki sırayı alan toplam 20 ekiple ev sahibi Almanya şampiyonaya direkt katılacak. Kalan 3 takım ise Uluslar Ligi play-off’ları sonrası belli olacak.

Frankfurt’ta gerçekleşen kura çekiminde gruplar şöyle oldu:

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Cebelitarık

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Kıbrıs

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Lüksemburg, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kazakistan, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Slovakya, Liechtenstein