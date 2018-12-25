İşte acısız ve ağrısız gençleşmenin formülü!

Bu nedenle de belirli bir yaştan sonra cildi gençleştiren medikal estetik yöntemlerine başvurulduğunu belirten Uzm. Dr. Hande Ulusal, en çok tercih edilen yöntemlerle ilgili bilgi verdi.

Cildinizin Gençleştiren Altın İğne

Oldukça fazla alternatife sahip olan cilt gençleştirici yöntemler arasında ilk sıralarda altın iğne yöntemi gelir. Altın iğne uygulaması, uygulanan bölgeye göre ortalama olarak 30 ile 45 dakika arasında değişen süreyle yapılan bir işlemdir. Yapılan işlem sonrasında günlük hayatı etkileyen bir durum oluşmamasından dolayı, pek çok kişi tarafından tercih edilir. Uygulanacak seans sayısı ise doktor ile yapılan görüşme sonrasında belirlenir.

Altın iğne uygulamasının nasıl yapıldığıyla ilgili de bilgiler veren Uzm. Dr. Hande Ulusal; işlem yapılacak bölgenin uygulama öncesinde cilde uygun bir temizleyiciyle temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. İşlem esnasında uygulamayı yaptıran kişiye anestezi kremi sürülür, böylelikle işlem boyunca daha konforlu vakit geçirmesi sağlanır. Uygulama sonrasında ciltteki kızarıklıklar ise 1-2 saat içerisinde geçer. Bu nedenle endişe etmeye gerek yoktur. Uygulamayı yaptıran kişi günlük hayatına rahatlıkla devam edebilir. Hangi mevsimde yaptırılırsa yaptırılsın tavsiyemiz, işlem sonrasında güneş koruyucu krem sürülmesidir. Çünkü her ne kadar hafif bir işlem yapılmış olsa da cildi harekete geçirmek için bir takım uyarılar yapılmıştır ve cilt belli bir süre için hassaslaşmıştır.

Cildi Canlandıran Dolgular

Medikal estetik yöntemleri arasında sıklıkla kullanılan dolgu ile ameliyatsız yüz germe işleminin gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu belirten Uzman. Dr. Hande Ulusal, hyalüronik asit bazlı olan dolgu malzemeleriyle yüz ve boyun bölgelerindeki yaşlanma belirtilerinin kişiyi mutlu edecek şekilde azaltıldığının da altını çizmektedir. Yüzdeki yorgun ifadenin kaybolmasıyla birlikte, aynı zamanda cildin daha canlı görünmesi için de işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle kuru ciltlerin nemini koruması için oldukça iyi sonuçlar alınabilmesi sayesinde, cildin yaşlanmasını geciktiren bir etki ortaya çıkarmaktadır. Cildin ihtiyacına göre en ideal sonuca ulaşmak için 2 ya da 3 seans uygulanması gerekebilir. Yapılacak işlem seansları arasında da 3’er hafta olması idealdir. Uygulama sonrasında kişinin cildini takip ederek, gerekli durumlarda 3 ayda bir defa işlemin tekrarlanması da gerekebilir. Daha uzun süreli etki hissetmek isteyenler için ameliyatsız yüz germe ataköy merkezinde farklı bileşenlerin uygulanması da mümkündür.

Kombin Uygulamalar Daha Fazla İlgi Görüyor

Günümüzde artık tek bir işlem yerine, cilt için faydalı olabilecek birden fazla uygulamanın bir arada uygulanması da yapılabilmektedir. Bu nedenle cildin ihtiyacına yönelik olarak kombin cilt bakımı paketleri oluşturulmaktadır. Yani Botox ve dolgu ya da radyofrekans ile dolgu işlemleri bir araya getirilebilmektedir. Bu sayede doğru ve etkili yöntemlerle uygulamaları yaptıranların yüzü hem gençleşip hem de mutlu bir yüz ifadesine sahip olmaktadır.