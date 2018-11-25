İşte AK Parti’nin 40 adayı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende açıkladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Bahçeli’ye Cumhur İttifakı’na bağlılığını bugün tekrar beyan ettiği için teşekkür ediyoruz. Biz de Cumhur İttifakı’na bağlılığımızı tekrar ediyorum. Bahçeli’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye, Cumhur İttifakı’ndan aldığı güçle çok daha sorumluluk ve büyük mücadelelerden büyük bir başarıyla çıkacaktır. 31 Mart seçimlerinde, Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ‘zillet ittifakı’ karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu malum ittifakın (Millet İttifakı) içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğ karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı? Ana muhalefet partisinin, Kandil’den aldığı icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı millet sandığa gömecektir. Birileri için ittifaklar seçimle sandıkla sınırlı olabilir. Ülke geleceği için yaptığımız ittifakı gelecek nesillere bırakacağız.

Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay, adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Şimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği; hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle daha üstün noktaya taşıyacak olmamızdır.

AK Parti’nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100’ün desteğini almaktır. Buna ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz.

Bir belediye başkanı tepeden bakamaz, ‘önce millet’ der, ‘önce memleket’ der.

Onun için gece gündüz demeden çok çalışacağız. Ana kademe, kadın kollarımız, gençler… Kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi, bizler için çok anlamlı olacak çok farklı olacak. Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız.

14 büyükşehir 26 il belediye başkanı açıklandı

Erdoğan’ın AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklandı.

Adayları açıklanan 14 büyükşehir belediyesi

1. Antalya: Menderes Türel

2. Bursa: Alinur Aktaş

3. Denizli: Osman Zolan

4. Diyarbakır: Cumali Atila

5. Erzurum: Mehmet Sekmen

6. Gaziantep: Fatma Şahin

7. Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör

8. Kayseri: Memduh Büyükkılıç

9. Kocaeli: Tahir Büyükakın

10. Malatya: Selahattin Gürkan

11. Ordu: Hilmi Güler

12. Samsun: Mustafa Demir

13. Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

14. Tekirdağ: Mestan Özcan

Adayları açıklanan 26 il:

1. Adıyaman: Süleyman Kılınç

2. Amasya: Cafer Özdemir

3. Ardahan: Yunus Baydar

4. Artvin: Mehmet Kocatepe

5. Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

6. Batman: Murat Güneştekin

7. Bayburt: Fatih Yumak

8. Bitlis: Nesrullah Tanğlay

9. Bolu: Fatih Metin

10. Burdur: Deniz Kurt

11. Düzce: Faruk Özlü

12: Elazığ: Şahin Şerefoğulları

13. Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

14. Gümüşhane: Ercan Çimen

15. Hakkari: Cüneyt Epcim

16. Karabük: Burhanettin Uysal

17. Kastamonu: Tahsin Babaş

18. Kırıkkale: Mehmet Saygılı

19. Kırklareli: Burak Süzülmüş

20. Kilis: Mehmet Abdi Bulut

21. Nevşehir: Rasim Arı

22. Niğde: Emrah Özdemir

23. Rize: Rahmi Metin

24. Sinop: Ali Çöpçü

25. Şırnak: Mehmet Yarka

26. Yalova: Yusuf Ziya Öztabak