İşte Avrupa’nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri

Avrupa ülkeleri arasında en ucuz ve en pahalı olanları hangileri?

Avrupa ülkeleri, dünyada milyonlarca insanın yaşamak istediği yerlerinde başlarında geliyor.

Peki bu bölgede ülkelerin pahalılık ve ucuzluk skorları ne durumda?

Asgari ücretin 1750 Euro’nun üzerinde olduğu Lüksemburg, Avrupa Birliği’nin maaş ortalaması en yüksek ülkesi. Bulgaristan ve Romanya asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler olarak kendilerini yine listenin en altında buluyor.

Ancak veriler, asgari ücrete bağlı biçimde Lüksemburg’da insanların hayat pahalılığına rağmen hayatlarını daha rahat idam ettirebildiklerini ve refah düzeylerinin daha yüksek olduğunu göz önüne seriyor.

Avrupa’nın en ucuz iki ülkesi Bulgaristan ve Romanya’nın Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün düzenlediği yolsuzluk algısı anketinde AB ülkeleri arasında “yolsuzluğa en fazla bulaşmış” iki ülke olarak öne çıkarken (Bulgaristan birinci, Romanya ikinci), Danimarka’nın AB’nin en temiz ülkesi olarak algılanıyor olması ise dikkat çekti.