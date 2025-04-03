İşte Benim Stilim 2025 Yarışmacıları Açıklandı

YARIŞMACILAR KİMLER?

İşte Benim Stilim 2025 yarışmacıları merak eden izleyiciler, yeni sezonda dikkat çeken isimleri öğrenmiş oldu. Bu sezon katılan 11 yarışmacı, çeşitli stilleri ve dikkat çekici kombinleriyle jüri karşısında en yüksek puanları almaya çalışıyor. Her bölümde sunulacak olan bu farklı tarzlar, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

JÜRİ ÜYELERİ NE GİBİ ROLLER OYNUYOR?

Programın jüri koltuğunda moda dünyasının tanınmış isimleri bulunuyor. İşte Benim Stilim 2025 jüri üyeleri arasında Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor. Bu güçlü jüri kadrosu, yarışmacılara stil tüyoları verirken, performansları da titizlikle değerlendiriyor. Hem jüri yorumları hem de yarışmacıların stilleri, sosyal medyada sıkça konuşuluyor.