İşte Benim Stilim Başlama Tarihi Açıklandı

YARIŞMANIN DETAYLARI VE FORMATI

Moda, stil ve iddialı yarışmacıların rengarenk mücadelesine ev sahipliği yapacak olan yarışma, bu sezon da dikkat çeken jüri kadrosu ve yenilikçi formatıyla ekranlarda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. “İşte Benim Stilim” hangi günde yayınlanacak ve bu yıl kimler jüri koltuğunda oturacak? Tüm bu soruların cevapları merak ediliyor.

BU SEZON BAŞLAMA TARİHİ VE JÜRKOLTUĞU

Moda tutkunlarının özlemle beklediği yarışma, 31 Mart 2025 Pazartesi günü saat 12:30’da TV8’de başlayacak. Önceki sezonlarda olduğu gibi yine hafta içi her gün izleyici kardeşleriyle buluşması beklenen bu yarışma, gündüz kuşağında moda severlerin vazgeçilmezi olabilecek gibi görünüyor.

JÜRİ KADROSU VE SUNUCU

Bu sezon, jüri koltuğunda dikkat çekici isimler yer alıyor. Ivana Sert, moda dünyasının renkli ismi olarak yorumlarıyla yine gündemde olacak. Güzide Duran, eski model ve ekran yüzü olarak jüriye yeni bir soluk katıyor. Nur Bilen Yavuzer, stil ve sosyal medya dünyasının tanınan ismi olarak yarışmaya güçlü bir bakış açısı getiriyor. Sunuculuğunu ise tanıdığımız Öykü Serter üstleniyor. Bu deneyimli ekip, yarışmanın reytinglerde iddialı bir başlangıç yapmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.