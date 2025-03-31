İşte Benim Stilim Canlı İzle Detayları

CANLI İZLE MEKANİZMASI HAKKINDA

“İşte Benim Stilim” programına dair beklenen haberler izleyicilerle paylaşıldı. Yarışma, 31 Mart 2025 Pazartesi günü TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Yeni sezonda jüri koltuklarında Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran oturuyor. Sunuculuğunu ise tecrübeli Öykü Serter üstleniyor. Moda tutkunları için heyecan verici bir sezon başlıyor.

PROGRAMIN DETAYLARI

“İşte Benim Stilim” yarışması, 31 Mart 2025 Pazartesi günü saat 12:30’da TV8 kanalında yeni sezonuyla izleyicilerin karşısında olacak. Yarışmanın jüri üyeleri Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer ve Güzide Duran olarak belirlenmişken, sunuculuk görevini Öykü Serter sürdürecek.

CANLI YAYINA NASIL ERİŞİLİR

Yarışmayı canlı izlemek isteyenler, belirtilen tarih ve saatte TV8 kanalını takip edebilir veya TV8’in resmî web sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanarak erişim sağlayabilir. TV8 izleme bağlantısı için gerekli yönlendirmeleri burada bulabilirsiniz.