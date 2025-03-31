İşte Benim Stilim Ekranlara Döndü

YENİDEN EKRANLARDA

İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından ekran macerasına tekrar başladı. Türk televizyon tarihine önemli bir iz bırakmayı başaran bu yarışma, moda tutkunlarının gözdesi haline gelmişti. Yarışmanın sunuculuğunu yine Öykü Serter yapıyor. Jüri üyeleri arasında ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Kendisi, Türk sunucu, model ve oyuncu olarak tanınıyor. 1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak adını duyurdu. 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi ve bu birliktelikten Selin adında bir kızı, Emir adında bir oğlu bulunmaktadır. Moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Güzide Duran, bu yarışmada yarışmacıları değerlendiriyor ve stil konusundaki uzman görüşlerini katılımcılarla paylaşıyor.