İşte Cocu’nun tazminatı

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'ya verilecek tazminat ise belli oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı. Ünlü teknik adama verilecek tazminat ise belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamın görevden alındığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu, bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır.” denildi.

Cocu’nun tazminatı ile ilgili Ali Koç daha önce, “Cocu’nun maaşını söyleyemediğim için tazminatını da söyleyemiyorum. Tazminatı, 12 aylık maaşıdır” demişti.

Cocu, Fenerbahçe’den yıllık yaklaşık 2 milyon euro kazanıyor.

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