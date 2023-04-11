İşte dünyanın en zenginleri: Kenar Mahalle Milyarderleri

Hintli sanatçı Gokul Pillai, dünyanın en zengin isimlerinin yoksul olsalar nasıl görüneceklerini yapay zeka kullanarak resmetti.

Pillai, Midjourney adlı programı kullanarak Donald Trump, Elon Musk, Muskesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Bill Gates ve Jeff Bezos’u kenar mahallede yaşayan yoksullardan biri olarak gösterdi. Yapay zeka yaprdımı ile yaptığı çizimler iki gününü aldı.

Türkiye’de “Milyoner” adıyla gösyerilen “Slumdog Millionaire” filminden esinlenerek çalışmasına “Slumdog Billionaires” (Kenar Mahalle Milyarderleri) adını verdi.

Hindistan yapımı filmin seti kurulduğunda bu fikrin aklına geldiğini söyleyen Pillai, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’i bir gecekondunun önünde, gri renkli bir peştamal, üstü çıplak vaziyette çizdi.

Hint milyarder Ambani her zamanki takım elbisesi yerine eski, yıkanmamış gibi görünen büyük beden tişörtü ve mavi pantolonuyla bir çöplüğün yanında resmedildi.

Çalışmanın en başarılı çizimi Donald Trump oldu. Üzerinede beyaz atletiyle ve dişsiz Trump’ın şu anki halinden uzak oluşu, sanatçının takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, kirli kıyafetiyle viran bir yapının önünde yer alıyor.

ABD’li iş adamı Warren Buffet, fermuarı açık pantolonunun içine sokulmuş hafif kirli beyaz bir tişörtle, her zamanki halinden çok uzak.

Paylaşımda Meta’nın yöneticisi Zuckerberg, kirli bir tişört ve mavi bir şortla kenar mahallenin ortasında durduğu görülüyor.