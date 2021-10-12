İşte Galatasaray stadının yeni adı

Galatasaray Kulübü imzayı attı. Anlaşma sonucu stadın yeni adı ‘Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’ oldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı.

Galatasaray’ın stadının yeni adı “Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu” oldu.

Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğu anlaşması oluyor bu. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV’ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu. Sponsorluk bedelini Türk Lirası üstünden belirledik. 10 sezon için bir anlaşma yaptık. Toplam 725 milyon TL’lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Forma anlaşmasıyla birlikte Galatasaray tarihinin en önemli anlaşma olduğunu ifade edelim.

Seçim döneminde Galatasaray taraftarına sözler vermiştik, yerine getirmek için çabalıyoruz. Sözlerden bir tanesi de stat isim hakkıyla yeni sözleşmeydi. Sevgili Erden Timur, Galatasaray’a en iyi teklifi sundu. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı.