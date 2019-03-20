İşte hain saldırının detayları

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12 teröristin öldürüldüğü çatışmanın detayları ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Bakan Akar, teröristlerin roketin yanı sıra gaz bombası bile attığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik 16 Mart’taki sızma girişimine ilişkin “Hainler hem hafif silah hem el bombası hem roket kullandı, bunların yanı sıra gaz bombası da attı. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçik’imiz büyük fedakarlıkla biri gri listede olmak üzere 12 teröristi etkisiz hale getirdi.” dedi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Şırnak’taki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

23. Piyade Tümen Komutanlığına giden Akar, Harekat Merkezi’nde faaliyetlere ilişkin brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi.

Birlik komutanlarına talimatlar veren Akar, 16 Mart’ta Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yaşanan çatışmaya ilişkin detayları da ilk defa açıkladı.

Olumsuz hava şartlarından faydalanmaya çalışan teröristlerin üs bölgesine dört koldan sızma girişiminde bulunduğunu belirten Akar, şu bilgileri paylaştı:

“Buna karşı arkadaşlarımız gerçekten övünülecek, gurur duyulacak şekilde tam zamanında olayın farkına vardılar ve gereğini yaptılar. Bu hainler hem hafif silah hem el bombası hem roketleri kullandılar. Bunların yanı sıra gaz bombası da attılar. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçik’imiz yapması gerekenleri büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdi. Biri gri listede yer alan olmak üzere 12 teröristi etkisiz hale getirdi. Sızma girişimini akamete uğratma başarısını gösterdi.”

“KANLARI YERDE KALMADI”

Çatışmada şehit olan 2 kahraman askere Allah’tan rahmet dileyen Akar, acil şifa dilediği yaralıların tedavilerinin ise devam ettiğini bildirdi. Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımız, 2 şehidimizin kanını da yerde bırakmadı. ‘Şehitlerimizin kanlarının hiçbir zaman yerde bırakılmayacağına’ ilişkin sözümüzü yerine getirdiler. Sızma girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi. Hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen Hava Kuvvetlerimiz de tespit ettikleri hedefleri ateş altına alarak sızma girişiminde bulunanları destekleyenleri etkisiz hale getirdi. Gerçekten bu hainlere, alçaklara hiçbir zaman imkan vermeyeceğimizi, onlara geçit, fırsat vermeyeceğimizi arkadaşlarımız bir kez daha çok başarılı bir şekilde gösterdi.”

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, “Artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ve inşallah en son teröristi de etkisiz hale getirerek vazifemizi tamamlayacağız. Milletimizi bu terör belasından kurtaracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ”

Başta Irak olmak üzere tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarına dikkati çeken Akar, “Ancak Irak topraklarında bulunan teröristlerin ülkemizi ve milletimizi taciz etmesine, onlara zarar vermesine müsaade etmeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Bizim tek hedefimiz teröristler, amacımız ise teröristlerin etkisiz hale getirilmesidir. Buna gayret gösteriyoruz, onun dışında herhangi amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım.” diye konuştu.

Akar, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin ise “Ülkemizin, halkımızın güvenliğine karşı bazı riskler, tehditler, var. Onlarla ilgili daha önce nasıl tedbirler aldıysak yeri ve zamanı geldiğinde benzer tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru teşkil edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.