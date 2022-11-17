İşte İstiklal bombacısının ilk ifadesi

İstiklal Caddesi’nde terör saldırısı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır’ın ilk ifade ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır’ın emniyetteki ifadesinde, temmuz ayında Türkiye’ye geldiği ve 2 kere Taksim’e keşif yapmaya gittiği ortaya çıktı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının faili olarak yakalanan terörist Ahlam Albashır’ın emniyetteki sorgusunda, 2 kere Taksim’e keşif yapmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

Albashır’in emniyetteki ifadesi tamamlandı ve bu sabah adliyeye sevk edildi. Albashır ifadesinde Türkiye’ye gelmesinden patlama gününe kadar geçen süreci anlattı.

Münbiç’teyken ‘H. isimli terörist tarafından önce Cerablus’a gitmek üzere görevlendirildiğini ancak bu görevi kabul etmediğini bunun üzerine Türkiye görevi verildiğini anlatan Albashır’ın, “H. 2022 Temmuz ayında bana Cerablus’a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Sonra bölgenin zenginlerinden biri olan aynı zamanda YPG’nin sözde İstihbarat birimindem olduğunu öğrendiğim Hasan diye biri bana geldi ve H. seni yanına çağırıyor sana çok önemli bir görev verecek dedi. Ben de Hasan’la birlikte H.nin yanına gittim. Bana ‘Madem Cerablus’a gitmiyorsun o zaman Bilal H. ile birlikte Türkiye’ye gideceksin’ dedi. Ben de Türkiye’ye gelmeyi kabul ettim. H. bize 400 lira para ve 2 tane telefon verdi. Giriş için bütün ayarlamaları yaptıklarını söyledi. Sonra İdlib’te Bilal’le buluştuk. (Eşi izlenimi verilen) Bilal’i ilk defa İdlib’de gördüm. 27 Temmuz’da Hatay’a geldim. Oradan da doblo tarzı bir araçla İstanbul’a geldim. Bilal bana Türklerden nefret ettiğini söyledi. Bilal’in telefonuna bir konum geldi. Araç şoförü diğerlerini indirdi beni ve Bilal’i de konumdaki adrese Ferhat H. isimli adamın evine götürdü.” dediği öğrenildi.

Bombacı terörist örgüte nasıl katıldığını anlattı

“2 kere keşif için Taksim’e gittim”

İstanbul’a geldikten sonra Esenlerdeki Ferhat H.’ye ait atölyede çalışmaya başladıklarını, bu süreçte Bilal’in hiç dışarı çıkmadığını kendisinin de saldırıdan önce 2 kere Yasir K. ile birlikte keşif yapmak için Taksim’e gittiğini belirten Albashır’ın, “O süreçte hiç gezmedim. Bilal de hiç dışarı çıkmadı. Son bir ay içerisinde 2 kere Taksim’e geldim keşif yapmak için. En son saldırıdan 11 gün önce gittim Taksim’e. Her seferinde Yasir isimli kişi götürdü beni. Pazar günü öğleden sonra Bilal, Yasir ve ben birlikte yola çıktık. Taksim’e geldik. Bilal bana kahverengi çantayla beyaz poşeti almamı söyledi. ‘İşim var sen git ben geleceğim’ dedi. Sonra ben aldım onları yürüdüm. Oturduğum yere geldim. 40 dakika orada oturdum. Sonra çantaları bırakıp abiye kıyafetlerin olduğu bir mağazaya gittim. Fakat tam o sırada H. bana fotoğraf ve video gönderdi. Videoyu izlediğimde benim bankta oturduğum anların fotoğraflarını gördüm. Korkuya kapıldım ve aynı banka geri döndüm. Sonra Hacı beni aradı, ‘Çantaları bırak ve oradan uzaklaş’ dedi. Ben kalkıp uzaklaşmaya başladım sonra da patlama meydana geldi” ifadelerini kullandığı belirtildi.

“Telefonumu kırıp beni Küçükçekmece’ye götürdü”

Saldırıdan sonra da Esenler’de kaldığı adrese geri döndüğünü bu sırada onu almaya Ahmed J.’nin geldiğini söyleyen Albashır’ın “Sonra ben Esenler’deki eve gittim. Ahmed geldi beni aldı. Orada benim telefonumu kırdı ve Küçükçekmece’ye götürdü. Biz burada olduğumuz süre boyunca çanta hep Bilal’in yanındaydı” dediği kaydedildi.

Öte yandan Albashır’in ‘Fotoğraflarımı çekip H.’ye gönderdiler’ ifadesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, iddia edildiği gibi kimsenin Albashır’in fotoğraflarını çekmediğini belirledi. Bunun üzerine teröristin, “Korktuğum için yaptım süsü vermek için böyle bir ifade kullandım.” dediği belirtildi.