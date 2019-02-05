İşte Kagawa’nın bonservis bedeli

Beşiktaş'ın son transferi Kagawa'nın bonservis bedeli belli oldu.

Beşiktaş’ın son transferi Kagawa’nın bonservis bedeli belli oldu. Yıldız oyuncunun bedeli 8 milyon euro olarak açıklandı.

Alman ekibi, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi.

Beşiktaş’ta forma giydiği maçta sonradan oyuna girerek iki gol atan ve maça damga vuran Japon futbolcusu şimdiden siyah-beyazlı taraftarın sevgilisi oldu.

Siyah beyazlı yönetimin de bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda sponsorların da desteğiyle Kagawa’nın bonservisini almak için harekete geçecek.

HÜRRİYET