İşte Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişi

İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son görüntüsü ortaya çıktı.

Amerika’nın Washington Post gazetesi internet sitesinden Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giriş görüntülerini yayınladı.

2 Ekim’de ülkesinin İstanbul’daki Başkonsolosluk binasına girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son görüntüsü yayınlandı.

Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim saat 13.14’te konsolosluğa giriş anını gösteren bir fotoğraf yayınladı

Gazeteye göre bu fotoğraf başkonsolosluğu gözetleyen 6 kameradan birisinden elde edildi. Emniyet Müdürlüğü standart bir prosedür olarak tüm konsolosluklara kamera sistemi kuruyor.

Suudi Arabistanlı yetkililer kendi kameralarının çalışmadığını belirtmişti.

Görüntülerde Cemal Kaşıkçı’nın siyah ceketli kişi olduğu belirtiliyor.

Washington Post görüntünün konuyu yakından takip eden bir kişi tarafından paylaşıldığını açıkladı. Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıkıp çıkmadığına ilişkin bir görüntü henüz yok.

NTV