İşte Putin’in hedefi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den açıklama geldi.

Dünya ateşkesin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ederken, Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Vladimir Putin’in Vladivostok’tan Lizbon’a uzanan bir Rusya imparatorluğu kuracağını söyledi.

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitry Medvedev, Vladimir Putin’in hedefini açıkladı.

Medvedev Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Putin’in bu operasyonu Sovyet ülkeleri ve Ukrayna’ya barış getirmek için başlattığını iddia etti. Medvedev, Ukrayna’da Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Naziler, katiller ve destekçilerinin Rusyafobi’yi harmanladığını ve Putin’in operasyon ile Nazileri bu bölgelerden arındırdığını söyledi.

Medvedev ardından Rusya’nın hedefine değinerek “Ukrayna’da gelecek nesillere barış getirmek ve Vladivostok’tan Lizbon’a uzanan bir Avrasya inşa etmek amacındayız” ifadelerini kullandı.

PUTIN DE ‘HEDEFİMİZ NAZİLERDEN ARINDIRMA’ DEMİŞTİ

Putin de savaşa girmeden önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna’nın Nazizm’den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz” demişti.