İşte Ronaldo’nun alacağı ücret

İspanyol devi Real Madrid’de uzun süre forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo’nun yeni takımından alacağı ücret belli oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr’a transfer oldu. Ronaldo, Al-Nassr’da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın gelir elde edecek.

Dünya futbolunun merakla beklediği Cristiano Ronaldo transferi tamamlandı. Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr’a transfer oldu.

Ronaldo ilk açıklamasında, “Al Nassr’ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım.” dedi.

Suudi Arabistan basınında sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo’nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı iddia edildi.

Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü.