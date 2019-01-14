İşte Serdar Aziz’in alacağı ücret

Serdar Aziz'in imza atması beklenen Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu.

Galatasaray’dan ayrılması beklenen oyuncu Serdar Aziz’in imza atması beklenen Fenerbahçe’den alacağı ücret belli oldu.

Galatasaray ile ipleri koparan Serdar Aziz, Fenerbahçe için gün sayıyor.

Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu futbolcu, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş ve yurtdışından da teklifler alan futbolcu, kariyerine Fenerbahçe ile devam etmek istediğini belirtti.

Buna göre Serdar, bonservis sorunu çözüldüğü an 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Futbolcunun alacağı ücret dahi belli oldu. Tecrübeli stoper, Galatasaray’daki ücretinin aynısını alacak.

Futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.

Bu gelişmelere rağmen transferin resmiyet kazanmamasının temeli bonservis sorunu.

Galatasaray, kadroda düşünmediği oyuncusundan bonservis bedeli elde etmek istiyor.

Fenerbahçe ise buna sıcak bakmıyor. Yalnızca Serdar’ın Galatasaray’dan alacağı olan ücreti milli yıldıza ödeyerek transferi gerçekleştirmek istiyor.

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